День Марка Ключника: приметы и традиции православного праздника

День Марка Ключника отмечают 8 мая

Ежегодно 8 мая православные верующие чтят память святого апостола и евангелиста Марка. В народном календаре дата получила название — День Марка Ключника. Об этом рассказало URA.RU.

Марк, родившийся в Иерусалиме, был племянником апостола Варнавы. Согласно церковному преданию, евангелист был учеником проповедника Павла. Именно он в ночь ареста Христа следовал за Спасителем, закутавшись в покрывало.

На Руси считалось, что у святого хранились ключи от небесной влаги. Крестьяне молились Марку о том, чтобы он смог открыть небо и дождь пролился на поля для урожая. Кроме этого, земледельцы обращались к Марку заговорами.

«Дождь, дождь! На бабину рожь, на дедову пшеницу, на девкин лен — поливай ведром», — произносили крестьяне.

Также у праздника было и второе название — «Птичий» или «Птичье голодание». В мае птицы возвращались в родные края. Крестьяне рассыпали по дворам и полям конопляное семя — чтобы уставшие и голодные гости быстро подкрепились.

В этот день верующие придерживались примет и традиций. С самого утра люди следили за погодой. Ясное начало дня считалось добрым знаком для богатого урожая пшеницы. Если весь день стоит тепло, то летом будет жарким. Вечером считалось, что теплые сумерки являются залогом спокойного и плодородного лета.

В День Марка Ключника существовало множество запретов. Например, нельзя было вмешиваться в чужие судьбы, чтобы своя жизнь не пошла неправильно. Также не рекомендуется ругаться и шуметь — можно «отпугнуть» дождь и удачу.

Однако был ряд советов того, что нужно делать в этот праздник. Следует молиться святому Марку о дожде, урожае и семейном благополучии, кормить птиц и проводить уборку в доме и на участке. Считалось, что чистота привлекает достаток.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, когда лучше всего высаживать огурцы и перцы. Специалист добавила, что эти культуры крайне чувствительны к холоду и требуют особого ухода.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.