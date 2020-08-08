Эксперты рассказали, в каких сферах легче всего найти подработку

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Алиса Старжевская
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Коронавирус изменил рынок труда и создал интересные предложения, считают специалисты.

Эксперты рассказали, в каких сферах легче всего найти подработку

Фото: www.globallookpress.com / David Oxberry

Рейтинг профессий, в которых быстрее всего можно найти подработку, составили эксперты Института прогрессивного образования. Как передает RT, в список вошли достаточно разнообразные сферы деятельности.

Так, довольно быстро найти дополнительный заработок можно в сферах электронной торговли. Это и специалисты call-центров, администраторы, мерчандайзеры и менеджеры интернет-магазинов. Помимо этого, востребованными остаются SMM-специалисты, интернет-фотографы и копирайтеры.

Есть и ряд предложений, которые появились благодаря пандемии коронавируса. Это специалисты по уборке помещений и дезинсекторы, а также строители, работники коммунальных служб и няни.

По словам директора Института Анны Маркс, поиск работы в период пандемии значительно отличается от привычного нам.

«Поиск работы в посткоронавирусную эпоху сильно отличается от всех кризисов, которые были до того. Усугубляет проблему безработицы и крайне высокая конкуренция на рынке труда, куда вышли высококвалифицированные специалисты, которые также вынуждены искать работу. Мы прогнозируем, что, прежде чем экономика восстановится, сезон подработок для многих специалистов может затянуться от двух до 12 месяцев», — считает эксперт.

Маркс уверена: людям сейчас необходимо повышать свои компетенции, проходить программы переобучения и улучшать профессиональные навыки, чтобы повысить свою конкурентоспособность.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, представителям каких профессии в Петербурге предлагают самые высокие зарплаты.

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