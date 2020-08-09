Трое детей пропали в Республике Коми
На поиски мальчиков отправлены спасатели.
Фото: Известия / Павел Бедняков
Трое детей накануне вечером не вернулись домой в Республике Коми. Как стало известно 5-tv.ru, мальчиков, потерявшихся в селе Усть-Илыч Троицко-Печорского муниципального района, ищут с 19.00 субботы 8 августа. С полуночи к группе добровольцев из числа местного населения в помощь отправлены спасатели оперативной группы Главного управления МЧС России по Республике Коми.
Самому младшему из пропавших детей семь лет, он пропал вместе с мальчиками 12-и и 13 лет.
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