Трое детей пропали в Республике Коми

Трое детей накануне вечером не вернулись домой в Республике Коми. Как стало известно 5-tv.ru, мальчиков, потерявшихся в селе Усть-Илыч Троицко-Печорского муниципального района, ищут с 19.00 субботы 8 августа. С полуночи к группе добровольцев из числа местного населения в помощь отправлены спасатели оперативной группы Главного управления МЧС России по Республике Коми.

Самому младшему из пропавших детей семь лет, он пропал вместе с мальчиками 12-и и 13 лет.