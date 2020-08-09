Наивная или обольстительная: Анна Банщикова предложила выбрать для нее образ

Актриса Анна Банщикова взволновала своих подписчиков новыми фото в Instagram. 45-летняя звезда «Ищейки» опубликовала снимки в черно-белых тонах, на которых предстала в разных по настроению образах, предложив фанатам выбрать лучший.

На первом фото актриса сфотографирована в анфас. Она загадочно смотрит в камеру, а на ее правую часть лица падает тень. На втором — звезда прислонилась к зеркалу и водит по стеклу пальцем.

Instagram @banshikova_anna

Поклонники Банщиковой совсем растерялись от таких естественных и атмосферных фото. Некоторые признали, что выбрать что-то одно невозможно, поскольку на обоих кадрах актриса является воплощением самой женственности. А кто-то все же сумел уловить едва заметную разницу между двумя снимками.

«Тонкое и чувственное, до дрожи»;

«Первая — наивная и чистая девушка, вторая — обольстительная женщина»;

«Какие губки», — отреагировали подписчики.

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