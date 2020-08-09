Наивная или обольстительная: Анна Банщикова предложила выбрать для нее образ

|
Алиса Старжевская
70

Актриса выложила в Instаgrаm черно-белые снимки, которые вызвали у подписчиков разные ассоциации.

Фото, видео: Instagram @banshikova_anna, @a.ermolenko_photo

Актриса Анна Банщикова взволновала своих подписчиков новыми фото в Instagram. 45-летняя звезда «Ищейки» опубликовала снимки в черно-белых тонах, на которых предстала в разных по настроению образах, предложив фанатам выбрать лучший.

На первом фото актриса сфотографирована в анфас. Она загадочно смотрит в камеру, а на ее правую часть лица падает тень. На втором — звезда прислонилась к зеркалу и водит по стеклу пальцем.

Instagram @banshikova_anna

Поклонники Банщиковой совсем растерялись от таких естественных и атмосферных фото. Некоторые признали, что выбрать что-то одно невозможно, поскольку на обоих кадрах актриса является воплощением самой женственности. А кто-то все же сумел уловить едва заметную разницу между двумя снимками.

«Тонкое и чувственное, до дрожи»;

«Первая — наивная и чистая девушка, вторая — обольстительная женщина»;

«Какие губки», — отреагировали подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, от кого Ирина Дубцова унаследовала шикарную внешность.

Читайте также

+18° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
73.64
0.60 87.17
0.55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:54
Экс-жене Валерия Меладзе пришлось отбиваться от хейтеров после слов о «стареющих Ромео»
7:39
Прорубил окно в Европу: 306 лет со дня первой морской победы Петра I
7:37
Крупный пожар разгорелся на фабрике дверей в Ленинградской области — видео
7:22
Наивная или обольстительная: Анна Банщикова предложила выбрать для нее образ
7:07
Августовский шторм: 75 лет назад началась советско-японская война
7:07
Ученые выяснили, в чем заключается опасность головокружений

Сейчас читают

Зеленский поклялся не вмешиваться в выборы в США
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 августа, для всех знаков зодиака
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок