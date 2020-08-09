Экс-жене Валерия Меладзе пришлось отбиваться от хейтеров после слов о «стареющих Ромео»

Певец Валерий Меладзе развелся с супругой Ириной шесть лет назад. Однако поклонники артиста до сих пор ищут в любых ее словах намеки на отношение к бывшему мужу, бросившему жену после почти 25 лет брака ради певицы Альбины Джанабаевой. Недавний пост про «стареющих Ромео» в личном микроблоге в Instagram вызвал такую бурную реакцию, что экс-супруге певца пришлось дать ответ.

Ирина опубликовала новый пост, где пояснила, что ее мнение о пожилых мужчинах, стремящихся самоутвердиться за счет молодых спутниц, не касался ее бывшего мужа. Многие фанаты углядели намеки на это во многих ее словах, хотя Меладзе часто пишет об отношениях полов.

«Интересует его в женщине лишь фасад, да и сам он пуст как „ночная ваза“», — эта фраза — одна из многих, которые стали причиной бурных дискуссий в сети насчет отношений экс-супругов, имеющих трех общих дочерей.

«Я не предполагала столь бурную реакцию на свой предыдущий пост, — призналась Ирина. — Не нужно искать в моих постах мстительные мотивы. С Валерием у нас нормальные отношения, куда здоровее чем когда-либо и это ценно для нас обоих».

Ирина ранее рассказывала о том, каким был в психологическом плане ее брак с Валерием Меладзе, называя его «неблагодарной работой», но впервые прокомментировала отношения с ним после разрыва.

«Не нужно искать в моих высказываниях скрытые намеки на „жареное“», — иронично написала Ирина, которая уже нашла новое счастье с другим мужчиной.

Instagram @irinameladze_

Женщина откровенно высмеяла советчиц, которые приходят в комментарии к ее постам в Instagram с пожеланиями «отпустить» и «жить своей жизнью», потому что все они, как правило, тайные фанаты Валерия.

«Я вас много насмотрелась в „прошлой жизни“ и хорошо знаю ваш типаж. Вы всегда узнаваемы, — подметила Ирина. — Не засоряйте мою ленту».

Подписчицы Ирины с позитивом отреагировали на ее откровения.

«Почему я раньше на вас не подписалась?»;

«Как Вы все правильно говорите!»;

«Как всегда — мудра и чиста!»;

«Красивая женщина, с чистой душой», — написали они.

Валерий и Ирина Меладзе были вместе с 1989 по 2012 год, хотя развод оформили только в 2014-м. Музыкант сразу женился на одной из солисток «ВИА Гры» Альбине Джанабаевой, которая растила рожденного от него десятилетнего сына. Сейчас у пары двое сыновей, и они мечтают о третьем ребенке.

5-tv.ru писал, что и старшая дочь Валерия Меладзе Инга нашла новую любовь после развода.