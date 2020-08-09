Пять человек погибли в ДТП с автобусом в Турции

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Нюра Незванова
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По предварительной информации, автобус вез пассажиров в стамбульский аэропорт.

Пять человек погибли в ДТП с автобусом в Турции

Фото: Twitter @oasadikoglu

Пять человек стали жертвами страшной аварии, которая произошла на северо-западе Турции, пишет Эн-ти-ви.

По первоначальной информации, транспортное средство съехало с трассы недалеко от Сарыйер.

В результате аварии пострадали 25 человек, их отправили в ближайшее лечебное учреждение.

Сообщается, что автобус вез пассажиров в аэропорт Стамбула.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пять человек пострадали в крупном ДТП с автобусом под Саратовом.

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