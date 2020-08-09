Пять человек погибли в ДТП с автобусом в Турции
| Нюра Незванова Происшествия 198
По предварительной информации, автобус вез пассажиров в стамбульский аэропорт.
Фото: Twitter @oasadikoglu
Пять человек стали жертвами страшной аварии, которая произошла на северо-западе Турции, пишет Эн-ти-ви.
По первоначальной информации, транспортное средство съехало с трассы недалеко от Сарыйер.
В результате аварии пострадали 25 человек, их отправили в ближайшее лечебное учреждение.
Сообщается, что автобус вез пассажиров в аэропорт Стамбула.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пять человек пострадали в крупном ДТП с автобусом под Саратовом.
Читайте также
+24° 764 мм рт. ст.
65%
65%
73.64
0.60 87.17
0.55
0.60 87.17
0.55
Нашли ошибку?