Пять человек погибли в ДТП с автобусом в Турции

Пять человек стали жертвами страшной аварии, которая произошла на северо-западе Турции, пишет Эн-ти-ви.

По первоначальной информации, транспортное средство съехало с трассы недалеко от Сарыйер.

В результате аварии пострадали 25 человек, их отправили в ближайшее лечебное учреждение.

Сообщается, что автобус вез пассажиров в аэропорт Стамбула.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пять человек пострадали в крупном ДТП с автобусом под Саратовом.