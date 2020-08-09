Маленькая дочка Симба для певицы Нюши — главная радость и счастье. Она не скрывает ее лицо от фанатов и гордится своим ребенком. Под новым снимком с дочкой в микроблоге в Instagram она решила выяснить мнение аудитории, на кого похожа малышка.

Выложив милый снимок, где они с Симбой сидят в обнимку, Нюша начала опрос.

«Похожи?» — весело спросила она у подписчиков.

Instagram @nyusha_nyusha

Мнения поклонников певицы разделились, однако в лидерах оказался все-таки отец девочки, бизнесмен Игорь Сивов.

«По-моему, на папу похожа»;

«Папина дочка!»;

«Вылитая папа», — практически единогласно написали в комментариях.

Поддержали сторону Нюши немногие.

«Похожа. Когда подрастет — может измениться», — поделилась версией одна из подписчиц.

Свадьба Нюши и Сивова прошла в 2017 году. Годом позже в Майами на свет появилась их дочь.

5-tv.ru писал, как Нюша отметила кожаную свадьбу с Игорем Сивовым и поздравила его с годовщиной.