«Мы вместе уже много жизней!» — Нюша с мужем празднуют годовщину

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Алиса Старжевская
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Певица с супругом Игорем Сивовым растрогали фанатов милыми поздравлениями друг друга с кожаной свадьбой.

Фото, видео: Instagram @igorsivovv, @nyusha_nyusha, @liliyakozlova.it

Идеальные отношения Нюши и Игоря Сивова длятся более четырех лет, три из которых — официально зарегистрированы. Певица с мужем отмечают годовщину кожаной свадьбы, о чем трогательно сообщали фанатам в своих микроблогах Instagram.

Экс-возлюбленная Крида поделилась, что каждый день благодарит Вселенную за возможность преображаться рядом с мужем.

«Мы встретились, чтобы стать лучшей версией себя», — написала певица.

Instagram @nyusha_nyusha

Бывший чиновник из Казани, который кардинально изменил свою жизнь, ради возможности строить отношения с Анной Шурочкиной также выложил пост с поздравлением супруги.

«Мы вместе уже много жизней! Благодарю каждый миг, проведенный с тобой, любимая моя!» — разоткровенничался Сивов.

Instagram @igorsivovv

Фанаты звездной пары поспешили поздравить супругов на страницах Instagram, каждого из них. Некоторые фолловеры даже признались, что благодаря отношениям этой пары, они продолжают верить в настоящую любовь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Нюша в чокере из джинсов поддержала переработку вещей.

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