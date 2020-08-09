Четыре человека погибли в страшном ДТП под Красноярском
| Нюра Незванова Происшествия 118
В результате аварии пострадали еще трое человек.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе
Четыре человека погибли в результате аварии с участием двух легковых машин в Красноярском крае. ДТП произошло утром в 09.45 по местному времени.
Еще трое человек получили травмы — среди них двое детей. Их в состоянии различной степени тяжести госпитализировали в Канскую ЦРБ.
На месте происшествия работают экстренные службы. Обстоятельства ДТП выясняются.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пять человек погибли в ДТП с автобусом в Турции.
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