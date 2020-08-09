Дегтярев пообещал почистить платье невесты, под которой обрушился мост

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Алиса Старжевская
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Врио губернатора Хабаровского края планирует отвезти его в химчистку в столицу региона.

Дегтярев пообещал почистить платье невесты, под которой обрушился мост

Фото: www.globallookpress.com / Liz Gregg

Врио губернатора Хабаровского Края Михаил Дегтярев посетил поселок Чегдомын, где встретился с новобрачными, под которыми накануне на свадьбе обрушился мост. Как сообщает пресс-служба региона, глава области пообещал разобраться в ситуации и поддержать пару.

Инцидент произошел несколько дней назад. В поселке есть традиция: во время свадьбы приходить на один из мостов вместе с гостями. Мост, на который пара решила привести близких и родственников, недавно ремонтировали, но считалось, что его уже можно использовать. Однако во время фотосессии конструкция обрушилась, гости, жених и невеста, которая находится в положении, упали в воду. К счастью, никто не пострадал.

На встрече с чиновником невеста рассказала, что, несмотря на отсутствие травм, инцидент все равно омрачил церемонию, и они понесли потери. Во-первых, свадебное платье в Чегдомыне очень сложно отчистить, а также у всех упавших намокли и вышли из строя телефоны. Михаил Дегтярев отметил, что молодоженов необходимо поддержать.

«Давайте я платье заберу, в Хабаровске почистим и вернем. Как ребенок родится, скажите, поздравим обязательно вас», — заявил врио губернатора.

Также он пообещал, что администрация возместит убытки, связанные с испорченной техникой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Михаил Дегтярев опроверг слухи о возмещении затрат на перелеты бизнес-классом для чиновников Хабаровского края.

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