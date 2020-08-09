ЦИК признал выборы президента Белоруссии состоявшимися

Выборы президента Белоруссии официально состоялись, так как проголосовало уже 54% избирателей. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия республики.

Выборы признаются состоявшимися, если более половины граждан страны, включенные в список избирателей, отдали свои голоса, уточняет РИА Новости. Глава государства считается избранным, если за него проголосовали более половины тех, кто посетил участки для голосования.

Официальный день голосования — 9 августа. Досрочно, по официальным данным, избирательные участки посетил 41,7% избирателей.

Белорусы голосуют не только в пределах республики. Так, 5-tv.ru рассказывал, как у посольства в Москве выстроилась очередь, чтобы решить, кто же будет лидером страны в ближайшие годы