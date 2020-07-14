Звезда фильма «Холодное лето пятьдесят третьего» рассказала о роковом аборте

|
Алиса Старжевская
57

После прерывания беременности актриса так и не смогла испытать радость материнства.

Звезда фильма «Холодное лето пятьдесят третьего» рассказала о роковом аборте

Фото: РИА Новости

Актриса Зоя Буряк, известная российскому зрителю по фильму «Холодное лето пятьдесят третьего», рассказала об упущенном шансе познать радость материнства.

В прямом эфире программы на одном из федеральных каналов 53-летняя звезда поведала Борису Корчевникову, что однажды ей пришлось сделать аборт. По ее словам, мужчина, от которого она забеременела, не желал становиться отцом. Более того, она сама не была на тот момент к этому готова.

«Отец ребенка сказал, что у него есть другие проблемы, которые надо решать. Так же, как и у меня. Мы оба не были готовы стать родителями. Поэтому это не произошло», — призналась Буряк.

По ее словам, она расценила слова избранника как «предательство», так как он первый сказал, что ребенок ему не нужен.

«Когда я прервала беременность, этот мужчина мгновенно перестал для меня существовать», — откровенно рассказала актриса.

Звезда советского кино призналась, что до сих пор жалеет о своем поступке, так как, по ее словам, она бы стала хорошей мамой. Из-за постоянных съемок в кино со временем тема детей у актрисы отошла на второй план, и она так и осталась без наследников.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анна Михалкова впервые показала свою шестилетнюю дочь.

Читайте также

+19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
71.13
0.38 80.62
0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:10
Видео: в Петербурге, Кронштадте и Калиниграде проходят репетиции к Дню ВМФ
15:56
Банковские мошенники обманули крупного финансиста на пять миллионов рублей
15:49
Звезда фильма «Холодное лето пятьдесят третьего» рассказала о роковом аборте
15:37
Лавров и Помпео обсудили проведение саммита «ядерной пятерки» стран
15:22
«Человек устроил хайп»: Рудковская ответила Дакоте после скандала с сумками LV
15:02
Какие страны готовы принимать российских туристов?

Сейчас читают

«Бари, стой!»: сын Алибасова вновь устроил мощную драку на телешоу — видео
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 июля, для всех знаков зодиака
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок