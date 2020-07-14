Звезда фильма «Холодное лето пятьдесят третьего» рассказала о роковом аборте

Актриса Зоя Буряк, известная российскому зрителю по фильму «Холодное лето пятьдесят третьего», рассказала об упущенном шансе познать радость материнства.

В прямом эфире программы на одном из федеральных каналов 53-летняя звезда поведала Борису Корчевникову, что однажды ей пришлось сделать аборт. По ее словам, мужчина, от которого она забеременела, не желал становиться отцом. Более того, она сама не была на тот момент к этому готова.

«Отец ребенка сказал, что у него есть другие проблемы, которые надо решать. Так же, как и у меня. Мы оба не были готовы стать родителями. Поэтому это не произошло», — призналась Буряк.

По ее словам, она расценила слова избранника как «предательство», так как он первый сказал, что ребенок ему не нужен.

«Когда я прервала беременность, этот мужчина мгновенно перестал для меня существовать», — откровенно рассказала актриса.

Звезда советского кино призналась, что до сих пор жалеет о своем поступке, так как, по ее словам, она бы стала хорошей мамой. Из-за постоянных съемок в кино со временем тема детей у актрисы отошла на второй план, и она так и осталась без наследников.

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