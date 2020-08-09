Явка на президентских выборах в Белоруссии превысила 73%

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Алина Потёмкина
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В столице республики на участки пришли 58,73% избирателей.

Явка на президентских выборах в Белоруссии превысила 73%

Фото: ТАСС / Шарифулин Валерий

На выборах президента Белоруссии явка превысила 73%. Как сообщил ТАСС замглавы Центризбиркома республики Вадим Ипатов к 16:00 она составила 73,4% избирателей.

По его словам, число пришедших отдать свой голос граждан варьировалось по регионам страны. Так, в Брестской области явились 75,11% избирателей. В Витебской — 75,05%, Могилевской — 80,29%, Гомельской — 81,87%, Минской — 72,30%, Гродненской — 75,66%. В Минске насчитали 58,73%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ЦИК признал выборы президента Белоруссии состоявшимися. Народное волеизъявление считается таковым, если отдали свои голоса более половины граждан страны, включенные в список избирателей.

Не обошлось и без инцидентов на главном избирательном событии Белоруссии. Российских журналистов задержали в республике из-за отсутствия аккредитации. Союз журналистов России потребовал от Минска объяснить, почему задержаны сотрудники российского телеканала.

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