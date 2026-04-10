Переломный момент: что происходит с женщиной в кризисе среднего возраста и как его пережить

Кризис среднего возраста — не миф и не каприз, а реальный психологический этап, с которым сталкивается множество женщин. Он приходит незаметно: с первыми седыми волосами, с мыслью «а все ли я успела?», с ощущением, что жизнь идет не по плану. Но этот период может стать не точкой отчаяния, а стартом нового пути.

Подробнее о нем эксклюзивно 5-tv.ru рассказала психолог Елена Мудрак.

Что такое кризис среднего возраста у женщин

Как понять, что у женщины кризис среднего возраста: симптомы и как его пережить. Фото: 5-tv.ru

Кризис среднего возраста — это эмоциональное состояние, характеризующееся у женщин не только возрастными изменениями, но и некоторой оценкой промежуточных результатов. Наступает он, как правило, в период с 37 до 45 лет.

«Поскольку каждый человек очень индивидуален, и сейчас наблюдается тенденция на омоложение кризиса среднего возраста, то он может начинаться и раньше», — подчеркнула эксперт.

От каких факторов зависит кризис среднего возраста? В первую очередь от состояния здоровья, потому что он может совпадать еще и с гормональными изменениями, особенно у тех, у кого наступает чуть позже.

«Немалую роль играет семья, потому что семья — это опора у человека. И в тот момент, когда у женщины наступает период анализа промежуточных результатов, она обычно опирается на мужа и на детей. И гораздо легче это сделать тем женщинам, у которых есть такая опора», — подметила психолог.

Сами по себе женщины всегда к себе были и остаются очень требовательными. Также кризис может усугубиться из-за эталонных картинок в соцсетях, за которыми сложно угнаться в плане соответствия. И женщина постоянно смотрит в зеркале на свои морщинки, подсчитывает их, седые волосы на голове… Хотя это, по факту, просто генетика, которую можно условно приостановить косметологическими процедурами, но не изменить.

Кризис среднего возраста при этом может происходить не у всех женщин, а у каких-то быть мягче — как и подростковый когда-то. Роль тут играет самый непредсказуемый фактор — человеческий. Дополнительно смягчить кризис можно через поддержание самооценки и любимые хобби, так как они тоже дают ресурс. Как, кстати, и хорошее настроение.

Чем чревато застревание женщины в кризисе среднего возраста

Как понять, что у женщины кризис среднего возраста: симптомы и как его пережить. Фото: 5-tv.ru

Если вдруг женщина не проходит кризис среднего возраста и застревает в нем, то это имеет печальные последствия. В первую очередь — ухудшение здоровья.

«Потому что, когда в кризисе среднего возраста женщина начинает оценивать свои промежуточные результаты: какие задачи она ставила, чего добилась и чего не добилась, какой у нее социальный статус на работе и насколько хорошо все сложилось в семье, то, конечно, появляется тревога. Это, кстати, первый признак наступления кризиса», — объясняет Мудрак.

Если не обратиться вовремя к специалисту или проигнорировать какие-то, симптомы, то эта тревожность может перейти и в расстройство сна, и в повышение давления, и в целом к ухудшению состояния и здоровья женщины.

Если оба супруга оказались в кризисе среднего возраста

Как понять, что у женщины кризис среднего возраста: симптомы и как его пережить. Фото: 5-tv.ru

Так бывает, что супруги, особенно ровесники, вместе входят в кризис среднего возраста. Что же тут можно сделать? По словам эксперта, прежде всего — просто поговорить.

«То есть, как это может проявляться? От чувства беспокойства возникает раздражительность, пара начинает друг к другу больше придираться, больше предъявлять претензий. Из-за этого отношения в семье могут претерпеть какой-то раскол.

Поэтому не имеет смысла замалчивать или считать, что все само пройдет, как усталость, от которой можно выспаться. И после разговора партнерам нужно поддержать друг друга. И, если кто-то из супругов склонен к иронии и сарказму, то они в данном случае будут неуместны. Лучше поставить задачи в сторону изменений — как собственных, так и отношений», — подчеркнула психолог.

А если договориться не получится, то следует обратиться к специалисту, то есть к дипломированному психологу. Ведь специалист может непредвзято оценить ситуацию и поспособствовать тому, чтобы пара осталась вместе, чтобы один из супругов вошел в ресурсное состояние, а другой смог пережить кризис среднего возраста мягче, и таким образом сохранить семью.

«Самое главное — обратиться к тому, кому есть доверие. Потому что если один доверяет, допустим, только своей маме, а второй — только дипломированному психологу, то тут тоже пойдет раскол. Нужно договориться. Потому что все те решения, которые вынесут специалисты, могут быть восприняты в штыки. А если партнеры договорились и поняли, что нужно обратиться к кому-то одному, то они уже в принципе смотрят в одном направлении и будут принимать рекомендации, которые им дали», — отметила эксперт.

Что лучше делать женщине при наступлении кризиса среднего возраста

Как понять, что у женщины кризис среднего возраста: симптомы и как его пережить. Фото: 5-tv.ru

Вообще, любой кризис — это, когда разрушилось все старое, а новое еще не появилось. Человек находится на распутье и пока не понимает, как ему действовать дальше.

«Как только женщина осознала, что с ней происходит, и поняла, что вступила в какую-то кризисную пору, то ей нужно воспринимать это просто как новый этап. Потому что это разрушение чего-то старого, и это отличный повод начать что-то новое», — говорит психолог.

Например, если женщина занималась каким-то одним хобби и все время себя ограничивала, то она может сказать, что пришло время начать вышивать крестиком, или пересесть на байк, или заняться игрой на барабанах».

«Переход на новый этап — это всегда тяжело, но это всегда личностный рост. Тут самое главное, как я уже сказала, поддержка и опора в тех людях, которым женщина доверяет. И тогда все пройдет замечательно, в том числе и хобби, и какие-то новые личностные качества. Кто-то начинает путешествовать в 40 лет, кто-то в 86 впервые летит на самолете, а кто-то в 91 учит английский язык — в современном мире нет никакого предела и ограничений по возрасту для изучения чего-то нового», — подытожила Елена.