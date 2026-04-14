Чтобы жить, а не выживать: Лукашенко попросил чиновников мобилизоваться

Александра Якимчук
Президент Белоруссии признался, что не знает, к чему готовиться.

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил чиновников «мобилизоваться», чтобы пережить сложные времена. Об этом политик заявил на совещании по развитию Могилевской области.

«Нам надо мобилизовываться сейчас, чтобы пережить это сложное время. Притом непонятное время. Я как президент не знаю, к чему вас готовить», — сказал Лукашенко.

Он также отметил, что необходимо работать, чтобы жить, а не просто выживать, так как неизвестно, что приготовило будущее.

«А что дальше? А дальше никто не знает, что произойдет, что там выкинут сильные мира сего», — уточнил белорусский лидер.

Он добавил, что чиновникам необходимо сделать упор на экономике и производстве, так как от этого зависит уровень жизни граждан.

Также Лукашенко поручил сократить уровень проявления иждивенчества в обществе.

Для всего этого его подчиненным необходимо «ускориться» и начать реально действовать. Тогда страну можно будет смело передавать новым поколениям граждан, уверен лидер государства.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президенту Белоруссии во время поездки в Шкловский район передали письмо, написанное им в период выдвижения в депутаты. Лукашенко назвал находку памятной.

