Блогер Диденко оправдалась за новую любовь через пять месяцев после гибели мужа

Блогер Екатерина Диденко, получившая печальную славу после трагической гибели мужа на вечеринке с сухим льдом, решилась показать подписчикам в Instagram своего нового возлюбленного. Она поделилась снимками их совместного отдыха в Абхазии.

«Границу в Абхазию открыли — и мы решили рвануть в горы. Было нереально круто! Кто смотрел сторис — успел заценить всю красоту», — радостно написала девушка.

Instagram @didenko.katerina

Через некоторое время Диденко закрыла комментарии к своим постам. Свое решение она объяснила в сторис. Оказывается, подписчики не разделили ее восторга и принялись писать негативные отзывы, в которых обвиняли ее в распутстве и неискренности чувств по отношению к покойному супругу.

«Вы просто задумайтесь: кому будет лучше, если я впаду в депрессию, сопьюсь, перестану работать, начну выносить последнее из дома? Мне? Детям? Для кого нужна галочка — скорбеть ровно год?» — возмутилась Диденко.

Она подчеркнула, что не хочет жить напоказ — плакать на камеру, а потом смеяться за кадром. По ее словам, теперь делиться подробностями личной жизни она будет готова нескоро.

«Мужа уже не вернуть. А все, кто живет — должны жить! Лично для меня самое сложное — быть одной. Но я выбираю жить! Не для кого-то, а для себя!» — заявила Диденко.

Трагедия с участием блогера Екатерины Диденко, ее мужа Валентина и друзей произошла в конце февраля в одном из банных комплексов Москвы. В разгар вечеринки в бассейн высыпали 25 килограммов сухого льда. Супруг и двое друзей Диденко нырнули в чашу, в результате чего погибли от отравления угарным газом.

Ранее 5-tv.ru писал, как блогер Екатерина Диденко рассказала о травле в детстве.