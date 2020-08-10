«Кажись, влюблена»: фанаты «раскрыли» нового фаворита Асмус
В соцсетях обсуждают актера, из-за которого звезда «Интернов» якобы бросила Харламова.
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Фото, видео: Instagram @asmuskristina
Поиски причин громкого развода Гарика Харламова и Кристины Асмус привели фанатов к неожиданной версии: в расставании пары мог быть замешан третий лишний. И этот некто — не любовница резидента Comedy Club, а возлюбленный актрисы.
На такие мысли поклонников натолкнул пост Кристины в Instagram, опубликованный по итогам дня на съемочной площадке фильма «Джон». Звезда «Интернов» выложила фото, на котором стоит в компании режиссера и продюсера Егора Кончаловского, актеров Артема Ткаченко и Алексея Чадова. Всех троим она сказала «спасибо» за совместную работу над картиной словами «бесконечная любовь и благодарность» и поставила эмодзи в виде сердца.
Так вышло, что перед этими словами и сердечком в тексте поста последней оказалась фамилия Чадова. Из-за этого подписчики решили, что трогательное посвящение адресовано ему.
«Взаимно, Кристи!», — прокомментировал Алексей вместе с аналогичным эмодзи, чем подкрепил предположения юзеров.
После этого многие решили, что раскрыли любовный треугольник и принялись выпытывать у Асмус подробности ее отношений с Чадовым.
«Это из-за него вы бросили Гарика?»
«Ты сияешь рядом с Чадовым. Кажись, влюблена»;
«Вы правда вместе?» — отреагировали в комментариях.
Слухи о романе Асмус с Чадовым появлялись и раньше после их совместного видео со съемок того же фильма «Джон» — первой режиссерской работы актера. Сам Алексей был женат на актрисе Агнии Дитковските. Они были вместе около десяти лет и три года состояли в официальном браке. В 2015-м пара рассталась. После этого Алексей встречался с моделью Ляйсан Галимовой.
Ранее 5-tv.ru писал, что голая Асмус в ванне раскрыла, почему развелась с мужем.
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