«Кажись, влюблена»: фанаты «раскрыли» нового фаворита Асмус

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Валентин Черников
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В соцсетях обсуждают актера, из-за которого звезда «Интернов» якобы бросила Харламова.

Фото, видео: Instagram @asmuskristina

Поиски причин громкого развода Гарика Харламова и Кристины Асмус привели фанатов к неожиданной версии: в расставании пары мог быть замешан третий лишний. И этот некто — не любовница резидента Comedy Club, а возлюбленный актрисы.

На такие мысли поклонников натолкнул пост Кристины в Instagram, опубликованный по итогам дня на съемочной площадке фильма «Джон». Звезда «Интернов» выложила фото, на котором стоит в компании режиссера и продюсера Егора Кончаловского, актеров Артема Ткаченко и Алексея Чадова. Всех троим она сказала «спасибо» за совместную работу над картиной словами «бесконечная любовь и благодарность» и поставила эмодзи в виде сердца.

Instagram @asmuskristina

Так вышло, что перед этими словами и сердечком в тексте поста последней оказалась фамилия Чадова. Из-за этого подписчики решили, что трогательное посвящение адресовано ему.

«Взаимно, Кристи!», — прокомментировал Алексей вместе с аналогичным эмодзи, чем подкрепил предположения юзеров.

После этого многие решили, что раскрыли любовный треугольник и принялись выпытывать у Асмус подробности ее отношений с Чадовым.

«Это из-за него вы бросили Гарика?»

«Ты сияешь рядом с Чадовым. Кажись, влюблена»;

«Вы правда вместе?» — отреагировали в комментариях.

Слухи о романе Асмус с Чадовым появлялись и раньше после их совместного видео со съемок того же фильма «Джон» — первой режиссерской работы актера. Сам Алексей был женат на актрисе Агнии Дитковските. Они были вместе около десяти лет и три года состояли в официальном браке. В 2015-м пара рассталась. После этого Алексей встречался с моделью Ляйсан Галимовой.

Ранее 5-tv.ru писал, что голая Асмус в ванне раскрыла, почему развелась с мужем.

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