«Девочка — лето»: Ходченкова снялась без мейкапа с зубной щеткой в волосах
Актриса поделилась в Instаgrаm солнечным фото в естественном образе.
Фото: Instagram @svetlana_khodchenkova
Естественная миловидность Светланы Ходченковой принесла ей любовь телезрителей еще на заре своей карьеры в кино, с фильма Станислава Говорухина «Благословите женщину». С тех пор актриса похудела и попала в число самых востребованных и очаровательных звезд отечественного кинематографа. В последние годы, следуя тренду, она вновь обратилась к натуральной красоте и периодически делится с подписчиками в Instagram фотографиями без мейкапа и ретуши.
Очередной такой снимок для микроблога Ходченкова сделала на фоне солнечных лучей.
«В каждом человеке есть солнце», — написала Светлана под летним снимком.
В кадре Ходченкова позирует в платье с леопардовым принтом. Ее светлые волосы собраны в пучок, а вместо заколки в них воткнута зубная щетка. Эта забавная деталь на фото заслуженной артистки особенно понравилась ее поклонникам.
«Солнце — это вы»;
«Юная девочка-лето»;
«Главное — щетка на месте. Доктор спокоен», — ответили в комментариях.
Ранее 5-tv.ru писал, что Ходченкова рассказала, каково это — играть любовные сцены с человеком, который «не особо-то приятен».
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