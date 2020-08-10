Естественная миловидность Светланы Ходченковой принесла ей любовь телезрителей еще на заре своей карьеры в кино, с фильма Станислава Говорухина «Благословите женщину». С тех пор актриса похудела и попала в число самых востребованных и очаровательных звезд отечественного кинематографа. В последние годы, следуя тренду, она вновь обратилась к натуральной красоте и периодически делится с подписчиками в Instagram фотографиями без мейкапа и ретуши.

Очередной такой снимок для микроблога Ходченкова сделала на фоне солнечных лучей.

«В каждом человеке есть солнце», — написала Светлана под летним снимком.

Instagram @svetlana_khodchenkova

В кадре Ходченкова позирует в платье с леопардовым принтом. Ее светлые волосы собраны в пучок, а вместо заколки в них воткнута зубная щетка. Эта забавная деталь на фото заслуженной артистки особенно понравилась ее поклонникам.

«Солнце — это вы»;

«Юная девочка-лето»;

«Главное — щетка на месте. Доктор спокоен», — ответили в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ходченкова рассказала, каково это — играть любовные сцены с человеком, который «не особо-то приятен».