Музейно-исторический парк «Остров фортов» открылся в Кронштадте
Главным объектом парка стали Аллея героев российского флота и Маяк памяти с 200 именами героев-моряков.
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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Даничев, 5-tv.ru
В Кронштадте открыли аллею героев флота. Она состоит из тематических зон, посвященных военачальникам разных эпох — от основателя флота Петра Великого до адмирала Горшкова. Но это только начало.
Уже совсем скоро в Финском заливе начнут реставрацию сразу трех кронштадских фортов. В планах — полное обновление сооружений, от ремонта фасадов до укрепления фундамента. Позже их помещения переоборудуют под гостиницы, музеи и даже первый в мире театр, полностью окруженный водой. При этом добраться на спектакль можно будет по воздуху: канатную дорогу длиной в километр уже проектируют.
Как уже изменился Кронштадт? Подробнее расскажет корреспондент Кирилл Сергеев в видеосюжете.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Петербурге вспомнили павших защитников Ленинграда.
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