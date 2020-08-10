Музейно-исторический парк «Остров фортов» открылся в Кронштадте

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Главным объектом парка стали Аллея героев российского флота и Маяк памяти с 200 именами героев-моряков.

Фото, видео: РИА Новости / Алексей Даничев, 5-tv.ru

В Кронштадте открыли аллею героев флота. Она состоит из тематических зон, посвященных военачальникам разных эпох — от основателя флота Петра Великого до адмирала Горшкова. Но это только начало.

Уже совсем скоро в Финском заливе начнут реставрацию сразу трех кронштадских фортов. В планах — полное обновление сооружений, от ремонта фасадов до укрепления фундамента. Позже их помещения переоборудуют под гостиницы, музеи и даже первый в мире театр, полностью окруженный водой. При этом добраться на спектакль можно будет по воздуху: канатную дорогу длиной в километр уже проектируют.

Как уже изменился Кронштадт? Подробнее расскажет корреспондент Кирилл Сергеев в видеосюжете.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Петербурге вспомнили павших защитников Ленинграда.

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