Музейно-исторический парк «Остров фортов» открылся в Кронштадте

В Кронштадте открыли аллею героев флота. Она состоит из тематических зон, посвященных военачальникам разных эпох — от основателя флота Петра Великого до адмирала Горшкова. Но это только начало.

Уже совсем скоро в Финском заливе начнут реставрацию сразу трех кронштадских фортов. В планах — полное обновление сооружений, от ремонта фасадов до укрепления фундамента. Позже их помещения переоборудуют под гостиницы, музеи и даже первый в мире театр, полностью окруженный водой. При этом добраться на спектакль можно будет по воздуху: канатную дорогу длиной в километр уже проектируют.

Как уже изменился Кронштадт? Подробнее расскажет корреспондент Кирилл Сергеев в видеосюжете.

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