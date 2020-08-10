Россияне смогут исправить свою кредитную историю

Россияне получат возможность исправить свою кредитную историю. Как рассказали «Известиям» в Объединенном кредитном бюро, банки часто забывают вносить изменения в базы данных. Если законопроект одобрят, финансовую репутацию в случае необходимости восстановит суд. Его постановление и станет достаточным основанием для корректировок в БКИ.

Кроме того планируется, что так называемый «индивидуальный рейтинг заемщика» начнут предоставлять не дважды в год как сейчас, а неограниченное число раз.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что государство поможет многодетным семьям выплатить ипотеку.