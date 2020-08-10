Государство поможет многодетным семьям выплатить ипотеку

Российское правительство поможет многодетным семьям с выплатой ипотеки. Из резервного фонда выделены дополнительные средства — почти 12 миллиардов рублей. Эти деньги будут направлены на погашение жилищных долгов родителей, у которых трое или больше детей.

Такое решение позволит помочь около 26 тысячам российских семей. Это одна из наиболее востребованных мер социальной поддержки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что средняя ставка по ипотеке к концу 2020 составит 7,5%. Об этом Владимиру Путину в Кремле доложил глава акционерного общества «ДОМ. РФ» Виталий Мутко.