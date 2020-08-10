Государство поможет многодетным семьям выплатить ипотеку
На соответствующие нужды из фонда выделено почти 12 миллиардов рублей.
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Фото, видео: Петр Ковалев/фотохост-агентство ТАСС, 5-tv.ru
Российское правительство поможет многодетным семьям с выплатой ипотеки. Из резервного фонда выделены дополнительные средства — почти 12 миллиардов рублей. Эти деньги будут направлены на погашение жилищных долгов родителей, у которых трое или больше детей.
Такое решение позволит помочь около 26 тысячам российских семей. Это одна из наиболее востребованных мер социальной поддержки.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что средняя ставка по ипотеке к концу 2020 составит 7,5%. Об этом Владимиру Путину в Кремле доложил глава акционерного общества «ДОМ. РФ» Виталий Мутко.
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