Государство поможет многодетным семьям выплатить ипотеку

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На соответствующие нужды из фонда выделено почти 12 миллиардов рублей.

Фото, видео: Петр Ковалев/фотохост-агентство ТАСС, 5-tv.ru

Российское правительство поможет многодетным семьям с выплатой ипотеки. Из резервного фонда выделены дополнительные средства — почти 12 миллиардов рублей. Эти деньги будут направлены на погашение жилищных долгов родителей, у которых трое или больше детей.

Такое решение позволит помочь около 26 тысячам российских семей. Это одна из наиболее востребованных мер социальной поддержки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что средняя ставка по ипотеке к концу 2020 составит 7,5%. Об этом Владимиру Путину в Кремле доложил глава акционерного общества «ДОМ. РФ» Виталий Мутко.

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