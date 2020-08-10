Сбивший в Петербурге пятилетнюю девочку водитель стал фигурантом уголовного дела
Предварительно, водитель был трезв. За жизнь малышки борются врачи.
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В Петербурге медики борются за жизнь пятилетней девочки, которая накануне пострадала в дорожной аварии. Ребенок — в крайне тяжелом состоянии. Момент ДТП попал на видео.
Вот эти кадры. Водитель Газели поворачивает на перекрестке и не замечает пешеходов на «зебре». В итоге женщина с ребенком оказываются под колесами грузовика.
Когда приехали полицейские — предполагаемого виновника на месте происшествия не оказалось. Выяснилось — очевидцы не стали дожидаться «скорую» и сразу отвезли потерпевших в больницу.
Туда же отправился и водитель «Газели». Позже он вернулся и ответил на вопросы следователей. Обстоятельства аварии выясняются.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Известно, что водитель был трезв.
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