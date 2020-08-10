Чрезвычайный уровень пожарной опасности объявлен в десятке регионов России
Стремительному распространению огня способствует 30-градусная жара.
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Фото, видео: ТАСС / Софронеев Евгений, 5-tv.ru
Дым от лесных пожаров угрожает 28 населенным пунктам в Якутии. По данным Авиалесоохраны площадь, пройденная огнем, превысила четверть миллиона гектаров. На борьбу со стихией в труднодоступные районы отправлены парашютисты-десантники и авиация. Осложняет ситуацию жара и сильный ветер.
Чрезвычайный уровень пожарной опасности объявлен сегодня еще в десятке регионов России. На Алтае, в Томской, Новосибирской областях стремительному распространению огня способствует 30-градусная жара.
В Красноярском крае площадь пожаров увеличилась в два с половиной раза. Лес горит на территории больше тысячи гектаров.
А вот Европейскую часть России на этой неделе, наоборот, ждет похолодание. Как рассказали в Гидрометцентре, в столице и соседних регионах температура упадет сразу на семь градусов, а солнечные дни сменят дожди и грозы.
В Приморье объявлено штормовое предупреждение из-за подхода к Японскому морю тропического циклона «Чанми». В регионе ожидаются мощные ливни и подтопления. Как ожидают синоптики, через два дня циклон дойдет до Сахалина.
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