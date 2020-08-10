ЦИК Белорусии озвучил предварительные итоги выборов президента

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Светлана Шевченко
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Участие в них приняли почти 5,8 миллиона человек, что составляет 84,23% от числа избирателей, включенных в списки.

Фото, видео: ТАСС / Гучек Максим, 5-tv.ru

На утренней пресс-конференции, как и обещалось, Центральной избирательной комиссией (ЦИК) Белоруссии были обнародованы предварительные итоги выборов главы государства, которые состоялись накануне 9 августа.

«Они буквально получались в ручном режиме в силу того, что Центральная комиссия, по крайней мере, я с аналитиком, нас было только двое, в час ночи были эвакуированы из Дома правительства. Поэтому мы не принимали результаты. Мы приняли их только сейчас буквально накануне этого брифинга», — цитирует главу ЦИК Лидию Ермошину агентство БЕЛТА.

Явка на выборах составила 84,23% (почти 5,8 миллиона человек). Предварительно, за действующего главу государства проголосовали 80,23% избирателей. Основной оппонент Светлана Тихановская набрала 9,9%, Анна Канопацкая — 1,68%, Андрей Дмитриев — 1,04%, Сергей Черечня — 1,13%. Против всех — 6,02%.

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