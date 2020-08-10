Видео: Россиянин установил мировой рекорд езды на заднем колесе без тормозов
Остановить экстремала, к слову, смог только лежачий полицейский.
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Фото, видео: пресс-служба администрации Ставрополя, 5-tv.ru
Директор велошколы в Ставрополе Григорий Муратов установил новый мировой рекорд. Он проехал на заднем колесе 520 метров и педали при этом не крутил!
Экстремал разогнался под горку и это при том, что его велосипед не был оборудован тормозами. Остановил гонщика лишь лежачий полицейский. Если бы не препятствие, заезд мог бы получиться дальше.
Прежний рекорд принадлежит жителю Новой Зеландии — его дистанция оказалась на 180 метров короче.
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