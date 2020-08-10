Видео: Россиянин установил мировой рекорд езды на заднем колесе без тормозов

Эфирная новость 18

Остановить экстремала, к слову, смог только лежачий полицейский.

Фото, видео: пресс-служба администрации Ставрополя, 5-tv.ru

Директор велошколы в Ставрополе Григорий Муратов установил новый мировой рекорд. Он проехал на заднем колесе 520 метров и педали при этом не крутил!

Экстремал разогнался под горку и это при том, что его велосипед не был оборудован тормозами. Остановил гонщика лишь лежачий полицейский. Если бы не препятствие, заезд мог бы получиться дальше.

Прежний рекорд принадлежит жителю Новой Зеландии — его дистанция оказалась на 180 метров короче.

Читайте также

+22° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 41%
73.78
0.14 86.83
-0.34
ТОП-5 знаков зодиака, которые могут разбогатеть до начала осени

Последние новости

18:53
5-tv.ru публикует видео первых секунд после смертельного ДТП с участием Ефремова
18:34
Видео: мощное наводнение сносит стадо коров и буйволов в Пакистане
18:32
«Мне простой не свойственен!» — «молоденькая» Лолита показала пикантные танцы у карниза
18:24
Видео: Россиянин установил мировой рекорд езды на заднем колесе без тормозов
18:15
Как под копирку: Кто из российских знаменитостей повторяет стиль западных звезд?
18:09
Британский телеведущий сломал позвоночник, катаясь на велосипеде

Сейчас читают

Астролог рассказала, в каком возрасте разным знакам зодиака лучше заводить семью
Как при помощи кольца привлечь богатство, удачу и найти любовь? — совет хироманта
ТОП-5 знаков зодиака, которые могут разбогатеть до начала осени

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок