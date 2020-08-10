Нумеролог объяснила, почему Виктория Дайнеко не может завязать отношения

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Алиса Старжевская
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Певица Виктория Дайнеко поделилась личной характеристикой, составленной подругой на основе учения о числах и цифрах. Эзотерический расклад оказался более чем правдивым.

Нумеролог объяснила, почему Виктория Дайнеко не может завязать отношения

Фото: Instagram @victoriadaineko

Известная российская певица Виктория Дайнеко поделилась с фанатами в одной из социальных сетей нумерологическим расчетом, который для нее сделала подруга, сообщает Starhit.

Как призналась певица, знакомая при помощи эзотерического учения смогла точно объяснить, почему поп-дива до сих пор одинока.

Судя по цифрам, которые влияют на судьбу, Виктория родилась с непростым характером и абсолютной самодостаточностью. Такие черты личности мешают завести романтические отношения, ведь все проблемы певица способна разрешить сама.

«Ты альфа-самка, у тебя высокий темперамент, ты привлекаешь мужчин, можешь наслаждаться моментом и кайфовать от жизни! Но ты не дожидаешься помощи мужчин и делаешь все сама. Это самостоятельность мешает тебе быть полноценной и довериться мужскому сильному плечу», — уверила подруга исполнительницу.

Певица согласилась с высказыванием эзотерика.

«Когда твоя подруга знает о тебе слишком много», — прокомментировала Дайнеко слова приятельницы.

Личная жизнь певицы давно не складывается. Многочисленные романы довольно быстро заканчивались разладом. Единственный брак Виктории с музыкантом Дмитрием Клейманом продлился чуть более двух лет, в этот период у пары родилась дочь.

Ранее 5-tv сообщал, что Виктория Дайнеко обнажилась ради помощи женщинам.

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