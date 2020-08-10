«Наконец-то остепенился»: ведущий Первого канала Тимур Соловьев женился
Известный журналист показал подписчикам фото со своей избранницей, сделанные во время закрытого торжества.
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Фото, видео: Instagram @timursolovyev
Ведущий программ «Доброе утро» и «Русский ниндзя» на Первом канале, в прошлом завидный холостяк — Тимур Соловьев — опубликовал фотографию с молодой супругой Анной. На снимке пара стоит в обнимку на фоне ЗАГСа и счастливо улыбается.
«Муж и жена», — подписал публикацию новоиспеченный супруг.
Отношения с коллегой Анной Кастеровой (ныне супругой хоккеиста Евгения Малкина — Прим. ред.), а позже с актрисой Иевой Андреевайте не увенчались свадьбой. Нынешние отношения с бизнес-леди Анной Башмет все-таки привели 38-летнего ведущего к алтарю, с чем его радостно поздравили подписчики.
«Очень красивая пара. Совет да любовь»
«Поздравляю! Тимур ты супер!»
«Я рада за Тимура, будьте счастливы», — писали фолловеры.
Пара зарегистрировала свои отношения во Дворце бракосочетания Barvikha Luxury Village. На торжестве присутствовали только родственники молодоженов и их ближайшие друзья.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что лидер группы «Грибы» Юрий Бардаш женился во второй раз.
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