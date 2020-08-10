«Наконец-то остепенился»: ведущий Первого канала Тимур Соловьев женился

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Алиса Старжевская
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Известный журналист показал подписчикам фото со своей избранницей, сделанные во время закрытого торжества.

Фото, видео: Instagram @timursolovyev

Ведущий программ «Доброе утро» и «Русский ниндзя» на Первом канале, в прошлом завидный холостяк — Тимур Соловьев — опубликовал фотографию с молодой супругой Анной. На снимке пара стоит в обнимку на фоне ЗАГСа и счастливо улыбается.

«Муж и жена», — подписал публикацию новоиспеченный супруг.

Instagram @timursolovyev

Отношения с коллегой Анной Кастеровой (ныне супругой хоккеиста Евгения Малкина — Прим. ред.), а позже с актрисой Иевой Андреевайте не увенчались свадьбой. Нынешние отношения с бизнес-леди Анной Башмет все-таки привели 38-летнего ведущего к алтарю, с чем его радостно поздравили подписчики.

«Очень красивая пара. Совет да любовь»

«Поздравляю! Тимур ты супер!»

«Я рада за Тимура, будьте счастливы», — писали фолловеры.

Пара зарегистрировала свои отношения во Дворце бракосочетания Barvikha Luxury Village. На торжестве присутствовали только родственники молодоженов и их ближайшие друзья.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что лидер группы «Грибы» Юрий Бардаш женился во второй раз.

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