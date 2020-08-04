«Врачи что-то темнят»: Актер Проханов рассказал о состоянии перенесшей инсульт Кондулайнен
Ранее появилась информация, что находящаяся в больнице актриса сломала руку.
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Фото, видео: РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 24smi.org
Звезда 1980-х, актриса Елена Кондулайнен, находящаяся в одной из московских клиник после перенесенного инсульта, чувствует себя неплохо, но, похоже, быстро вернуться на сцену не сможет. Об этом рассказал в телефонном интервью 5-tv.ru руководитель «Театра Луны», известный актер Сергей Проханов.
«Сказали, что она в палате, более-менее прилично себя чувствует, разговаривает средне, а больше не говорят. Говорят — дальше наша врачебная тайна… Сказали, что путь на сцену будет долгий», — сообщил он.
Однако Проханов не смог ни подтвердить, ни опровергнуть появившуюся сегодня информацию, что в больнице 62-летняя Кондулайнен сломала руку. По его словам, он только что разговаривал с врачом, и тот ничего не сказал ему о травме актрисы. И вообще, по его мнению, медики чего-то недоговаривают.
«Они чего-то там темнят. Но ничего плохого не говорят, так вроде как все идет по плану», — сказал Проханов.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, 24 июля актрису Елена Кондулайнен увезла скорая помощь из ресторана в столичном парке Горького. Ей резко стало плохо во время ужина с коллегами — началась головная боль и нарушение речи. Позже стало известно, что артистка идет на поправку, но сегодня сайт KP.RU, ссылаясь на сотрудника администрации театра, сообщил, что Кондулайнен упала по пути в душ и сломала руку.
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