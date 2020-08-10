Семак подтвердил наличие коронавируса у одного из игроков «Зенита»
Изначально сомнительный результат был выявлен у двоих игроков.
Фото: ТАСС / Красильников Станислав
Главный тренер петербургской футбольной команды «Зенит» Сергей Семак подтвердил наличие коронавирусной инфекции у одного из игроков ФК. Об инфицировании одного из спортсменов он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».
Как отметил главный тренер, типичные признаки простуды одновременно появились у двоих членов команды. Оба были направлены на сдачу анализов.
«У двоих игроков был выявлен сомнительный результат, о котором мы сразу сообщили в РПЛ и в Роспотребнадзор. У одного после этого все результаты отрицательные, у второго положительные, поэтому оба на карантине по правилам Роспотребнадзора», — заявил Семак.
Тренер команды отметил, что других случаев заболевания в команде не было и нет. 11 августа у «Зенита» намечена игра с «Ротором» в рамках Тинькофф Российской футбольной Премьер-Лиги сезона 2020/2021. Угрозы отмены матча нет. Отправленным на самоизоляцию игрокам подберут замену.
Ране 5-tv сообщал, что «Зенит» завоевал Суперкубок России по футболу.
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