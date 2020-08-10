Семак подтвердил наличие коронавируса у одного из игроков «Зенита»

Главный тренер петербургской футбольной команды «Зенит» Сергей Семак подтвердил наличие коронавирусной инфекции у одного из игроков ФК. Об инфицировании одного из спортсменов он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

Как отметил главный тренер, типичные признаки простуды одновременно появились у двоих членов команды. Оба были направлены на сдачу анализов.

«У двоих игроков был выявлен сомнительный результат, о котором мы сразу сообщили в РПЛ и в Роспотребнадзор. У одного после этого все результаты отрицательные, у второго положительные, поэтому оба на карантине по правилам Роспотребнадзора», — заявил Семак.

Тренер команды отметил, что других случаев заболевания в команде не было и нет. 11 августа у «Зенита» намечена игра с «Ротором» в рамках Тинькофф Российской футбольной Премьер-Лиги сезона 2020/2021. Угрозы отмены матча нет. Отправленным на самоизоляцию игрокам подберут замену.

Ране 5-tv сообщал, что «Зенит» завоевал Суперкубок России по футболу.