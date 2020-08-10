Работающим удаленно россиянам хотят выплачивать северные надбавки

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Василий Заика
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Соответствующий законопроект находится на стадии обсуждения рабочей группы в Госдуме.

Фото, видео: ТАСС / Max Kovalenko via www.imago-images.de, 5-tv.ru

Россиянам, которые заняты работой в удаленном режиме, хотят выплачивать северные надбавки. Как сообщает «Экспресс газета», в настоящее время соответствующий законопроект находится на стадии обсуждения рабочей группы в Госдуме.

«Нам предстоит понять, как определять, кому доплачивать: по месту нахождения компании или по месту, где трудится удаленный сотрудник», — пояснил участник рабочей группы Федор Прокопов.

Отмечается, что размер надбавок варьируется в зависимости от территории и районного коэффициента.

Кроме того, в документе будет четко прописан трудовой регламент. В частности, когда у сотрудника заканчивается рабочий день и начинаются сверхурочные. Также внимание авторов инициативы будет уделено ряду организационных вопросов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что государство поможет многодетным семьям выплатить ипотеку.

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