Работающим удаленно россиянам хотят выплачивать северные надбавки

Россиянам, которые заняты работой в удаленном режиме, хотят выплачивать северные надбавки. Как сообщает «Экспресс газета», в настоящее время соответствующий законопроект находится на стадии обсуждения рабочей группы в Госдуме.

«Нам предстоит понять, как определять, кому доплачивать: по месту нахождения компании или по месту, где трудится удаленный сотрудник», — пояснил участник рабочей группы Федор Прокопов.

Отмечается, что размер надбавок варьируется в зависимости от территории и районного коэффициента.

Кроме того, в документе будет четко прописан трудовой регламент. В частности, когда у сотрудника заканчивается рабочий день и начинаются сверхурочные. Также внимание авторов инициативы будет уделено ряду организационных вопросов.

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