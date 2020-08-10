«Призываем к толерантности и терпимости»: Зеленский — о ситуации в Белоруссии
Украинский лидер прокомментировал протесты, захлестнувшие белорусские города после оглашения предварительных результатов президентских выборов.
Фото: www.globallookpress.com /Pavlo Gonchar
Президент Украины Владимир Зеленский высказался о ситуации в Белоруссии, где после оглашения промежуточных результатов президентских выборов начались несанкционированные акции протеста.
В своем Telegram-канале украинский лидер заявил, что «уже очевидно», что не все в стране согласны с предварительными итогами выборов, подчеркнув, что любая легитимность возникает только из общественного доверия.
«Исключительно из доверия… Безусловно, мы призываем наших соседей к максимальной толерантности, терпимости и отказа от уличного насилия. Призываем к максимально открытому, пусть и сложному, диалогу. Потому что только широкий диалог позволит обеспечить гражданам Республики Беларусь выход из трудной кризисной ситуации и честно обсудить дальнейшие шаги и форматы общественного взаимодействия», — написал лидер Незалежной.
По его словам, только взаимопонимание между всеми сторонами способно обеспечить дальнейшее развитие страны. В противном случае, подчеркнул президент, эскалация насилия будет нарастать, что может привести к печальным последствиям.
Зеленский считает, что Белоруссия должна «придерживаться» общепризнанных демократических стандартов, обеспечив своему народу права и свободы. Кроме того, он отметил, что Украина и лично он «крайне заинтересованы» в том, чтобы их ближайший сосед являл собой пример «независимой и демократической» страны с сильной экономикой.
«Беларусь — наш ближайший сосед, и поэтому нам совсем не безразлично, что там происходит и что будет с нашими друзьями далее», — заявил украинский президент.
Ранее 5-tv.ru писал, что Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков в стране. Волнения начались вечером 9 августа, когда стали известны промежуточные итоги президентских выборов, на которых более 80% голосов получил действующий глава государства Александр Лукашенко.
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