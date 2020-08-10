«Было очень страшно!» — Хилькевич едва не погибла от рук «углеводного убийцы»
Звезда «Универа» насмешила роликом про страшный жор во время диеты.
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Фото, видео: Instagram @annakhilkevich
Тот, кто постоянно сидит на изнуряющих диетах, представляют, что такое «приступы сладенького». Когда целую неделю ешь одни яблоки… и на тебе! Среди ночи пробивает на жор. Знающая об этом не понаслышке Анна Хилькевич высмеяла «трагичность» ситуации в новом видео в Instagram.
В кадре — обаятельная звезда «Универа» в прекрасном настроении заходит в ванну, чтобы искупаться. Как вдруг: из-за занавески появляется мужчина с большим кусочком вкусного тортика и начинает скармливать его звезде! Несколько минут тяжелой борьбы, и обездвиженное тело Анны падает навзничь.
«Ко мне на этих выходных заходил углеводный убийца. Было очень страшно. Но я справилась!» — тут же успокоила подписчиков Хилькевич.
Оказалось, в последнее время актриса жутко ограничивает себя в еде, почему и мечтает об огромном шоколадном торте. От употребления сего продукта удерживает лишь страх быстро набрать лишние килограммы, а также «побочка» в виде проблем со здоровьем.
«Пора разорвать этот порочный круг любви к сладкому после карантина!» — решительно заявила Анна.
В комментариях пользователи поддержали звезду, заявив, что также почти ежедневно борются с дурной привычкой «кушать на ночь». При этом опытные дамы посоветовали актрисе заменить торты любимыми фруктами. Тогда и настроение будет хорошим, и фигура.
«Заменила сладкое на фрукты, сделала большой запас! Почему-то после вредной сладости уже не хочется!»
«Не для того я живу, чтоб от вкусняшек отказываться! А вы, Анна, и так красотка!»
«От одного куска торта раз в неделю ничего не будет, Анют!»
«Анечка, вы — стройняшка! Никакие диеты вам не нужны!» — обращались к любимице фанаты.
Ранее 5-tv.ru рассказал, почему на самом деле Анна Хилькевич решилась на операцию по увеличению груди.
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