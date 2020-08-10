Тот, кто постоянно сидит на изнуряющих диетах, представляют, что такое «приступы сладенького». Когда целую неделю ешь одни яблоки… и на тебе! Среди ночи пробивает на жор. Знающая об этом не понаслышке Анна Хилькевич высмеяла «трагичность» ситуации в новом видео в Instagram.

В кадре — обаятельная звезда «Универа» в прекрасном настроении заходит в ванну, чтобы искупаться. Как вдруг: из-за занавески появляется мужчина с большим кусочком вкусного тортика и начинает скармливать его звезде! Несколько минут тяжелой борьбы, и обездвиженное тело Анны падает навзничь.

«Ко мне на этих выходных заходил углеводный убийца. Было очень страшно. Но я справилась!» — тут же успокоила подписчиков Хилькевич.

Оказалось, в последнее время актриса жутко ограничивает себя в еде, почему и мечтает об огромном шоколадном торте. От употребления сего продукта удерживает лишь страх быстро набрать лишние килограммы, а также «побочка» в виде проблем со здоровьем.

«Пора разорвать этот порочный круг любви к сладкому после карантина!» — решительно заявила Анна.

Instagram @annakhilkevich

В комментариях пользователи поддержали звезду, заявив, что также почти ежедневно борются с дурной привычкой «кушать на ночь». При этом опытные дамы посоветовали актрисе заменить торты любимыми фруктами. Тогда и настроение будет хорошим, и фигура.

«Заменила сладкое на фрукты, сделала большой запас! Почему-то после вредной сладости уже не хочется!»

«Не для того я живу, чтоб от вкусняшек отказываться! А вы, Анна, и так красотка!»

«От одного куска торта раз в неделю ничего не будет, Анют!»

«Анечка, вы — стройняшка! Никакие диеты вам не нужны!» — обращались к любимице фанаты.

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