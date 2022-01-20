В каком возрасте разным знакам зодиака лучше заводить семью

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Татьяна Меркер
Татьяна Меркер Эксклюзив 23 384

Эксперт Назия Конде в беседе с 5-tv.ru поведала о предпочтительном возрасте женитьбы для зодиаков.

Фото, видео: www.globallookpress.com /CHROMORANGE / Bilderbox, 5-tv.ru

В астрологии существует понятие «Возвращение Сатурна», которое обозначает завершение цикла его вращения. Происходит это через 29 лет, поэтому создавать семью предпочтительнее только после вступления в этот возраст. Но Назия Конде рассказала 5-tv.ru, что для разных знаков зодиака этот возраст может существенно отличаться.

По словам астролога, раньше, чем другим нужно создавать семью Ракам. Это знак корней, традиций и рода. Им лучше «вылетать из родительского гнезда» и создавать собственное в возрасте 23-25 лет.

Весам и Рыбам тоже не стоит затягивать со вступлением в брак. Этим знакам для достижения собственных целей необходимо постоянно ощущать поддержку и заботу, которую они стараются найти в отношениях с партнером. Возрастной диапазон для вступления в брак колеблется от 20 до 30 лет.

Овны стремятся узаконить отношения как можно раньше, что для них крайне не рекомендовано, считает Назия Конде. Представители этого знака зодиака порой принимают рения импульсивно и радикально, особенно в юном возрасте. При таком подходе не избежать разводов и повторного вступления в брак. Оптимальный возраст для женитьбы — после 30-ти лет.

Знаки земной стихии походят к вопросу создания семьи ответственно и прагматично. Тельцы, Козероги и Девы выбирают спутника жизни больше доверяясь разуму, чем сердцу. Под венец они идут только после того, как творчески реализовались и финансово встали на ноги, что происходит в период с 25-ти до 30-ти лет.

У Львов и Скорпионов сильно развиты лидерские качества, что сильно помогает им продвигаться по карьерной лестнице. Когда люди этих знаков состоятся в профессиональном плане, они могут задумываться о создании ячейки общества, что предпочтительнее делать после 30 лет.

Стрельцы — настоящие авантюристы. Они стремятся посмотреть мир и показать миру себя, в чем их нельзя ограничивать. Набираясь впечатлений, знаний и опыта, они охотно передают их своей второй половине. Любителям спонтанных путешествий лучше жениться после 35 лет. Но, если Стрельцу попадается такой же легкий на подъем человек, в котором они находят настоящую родственную душу, в брак можно вступать и в более раннем возрасте.

Близнецы и Водолеи крайне склонны к нескольким бракам, поэтому к созданию крепкого, продолжительного союза стоит подходить после 36 лет. В этом возрасте они успокаивают свою пылкую искательную натуру или понимают, как направить эти качества в мирное русло.

Астролог Назия Конде подчеркивает, что каждый человек уникален, и не стоит подстраиваться в предписанные рамки поведения. Главное слушать свою интуицию и поступать так, как подсказывает внутренний голос.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие знаки зодиака самые обидчивые и мстительные.

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