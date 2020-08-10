Актер Дмитрий Шевченко, известный, в частности, по роли полковника Нечаева в фильме «Бой с тенью», откровенно рассказал в телеэфире о своих непростых отношениях с матерью своего сына — актрисой театра и кино Марией Шалаевой. Начались они со страшной трагедии.

По словам Дмитрия, когда они с Марией познакомились, она встречалась с оператором Даниилом Гуревичем, но в 2002 году он погиб со съемочной группой Сергея Бодрова. Постепенно Шевченко начал опекать актрису, которая моложе него на 17 лет, а потом стал ухаживать за ней.

«В итоге у нас родился сын Нестор. При этом нас друг в друге раздражало практически все. Она меня бесила, но именно это притягивало меня к ней. Однажды она прислала мне смс: «Ты будешь папой», — цитирует актера Teleprogramma.pro.

Instagram @shalaevamaria

По словам Дмитрия, в то время 24-летняя Шалаева «не производила впечатление ответственного человека», однако время показало, что он ошибался. Впрочем, отношения это все равно не спасло и в конце концов пара рассталась.

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