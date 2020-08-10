Джигурда проиграл суд по делу о «драке в казино» со Сталиным и Брежневым

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Виктория Андреева
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Эпатажному актеру отказали в выплате семи тысяч долларов за необычный рекламный контракт.

Джигурда проиграл суд по делу о «драке в казино» со Сталиным и Брежневым

Фото: РИА Новости / Андрей Стенин

Суд отказался удовлетворить требования Никиты Джигурды к бизнесмену Владимиру Рощину по делу о несостоявшейся «драке в казино». Речь шла о невыплаченном гонораре за съемки рекламы, в которой эпатажный актер участвовал «частично».

Неожиданный проект подвернулся Джигурде несколько месяцев назад. Предприниматель Рощин предложил популярному актеру главную роль в рекламном ролике о белорусском казино. По сценарию, герой Никиты соревнуется с коллегами, изображающими Иосифа Сталина, Владимира Ленина и Леонида Брежнева, в конкурсе двойников за поездку в Арабские Эмираты. В какой-то момент «победителя» Джигурду уличают в жульничестве и выволакивают из заведения. Далее следует сцена массовой драки.

По словам артиста, согласно контракту, ему обещали заплатить ровно семь тысяч долларов (чуть более полумиллиона рублей — Прим.ред.), из которых 200 тысяч рублей он получил авансом. Остальную часть гонорара должны были выдать после съемок той самой «главной драки».

«И мне вдруг потом, на мой вопрос: „Кто будет снимать?“, говорят: „Съемочной группы не будет. Мы повесим камеры наблюдения, чтобы зрители думали, что драка настоящая“. Хотя мне говорили, что зрители будут предупреждены, что съемка идет», — заявлял Джигурда.

Никита побоялся участвовать в провокационном видео, сочтя, что в будущем оно подпортит его и без того не самую лучшую репутацию. Спустя шесть месяцев юристы Джигурды неожиданно узнали, что «гражданин Рощин подал иск за сорванную съемку».

На первых заседаниях защитникам актера удалось доказать его «невиновность» в прогулах. Однако следующий процесс, инициированный Джигурдой с целью добиться полной выплаты гонорара за проект, он проиграл. Решение об отказе удовлетворить требования Никиты вынес Тверской суд Москвы 5 августа 2020 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал об угрозах Никите Джигурде по делу о наследстве Людмилы Браташ.

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