Звезда фильма «Я худею» Саша Бортич тайно родила ребенка?
О том, что 25-летняя актриса стала мамой, сообщил один из Telegram-каналов.
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Фото, видео: Instagram @bortich
Звезда фильмов «Холоп» и «Я худею» Саша Бортич не балует публику подробностями своей личной жизни, однако скрыть рождение ребенка ей, похоже, не удалось. Telegram-канал «Время мочить манту» распространил информацию, что 25-летняя актриса впервые стала мамой, и случилось это несколько недель назад, хотя фотографии и видео в соцсетях Бортич никак не намекали на предстоящее прибавление в семье.
Мальчик родился или девочка — пока также не известно. Отцом ребенка называют основателя и владельца известной школы ораторского мастерства Евгения Савельева. Пара вместе уже более года и, по слухам, около шести месяцев назад тайно сыграла свадьбу.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в 2019 году российские зрители назвали Александру Бортич самой красивой актрисой в возрасте до 30 лет.
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