Звезда фильма «Я худею» Саша Бортич тайно родила ребенка?

|
Светлана Александрова
66

О том, что 25-летняя актриса стала мамой, сообщил один из Telegram-каналов.

Фото, видео: Instagram @bortich

Звезда фильмов «Холоп» и «Я худею» Саша Бортич не балует публику подробностями своей личной жизни, однако скрыть рождение ребенка ей, похоже, не удалось. Telegram-канал «Время мочить манту» распространил информацию, что 25-летняя актриса впервые стала мамой, и случилось это несколько недель назад, хотя фотографии и видео в соцсетях Бортич никак не намекали на предстоящее прибавление в семье.

Мальчик родился или девочка — пока также не известно. Отцом ребенка называют основателя и владельца известной школы ораторского мастерства Евгения Савельева. Пара вместе уже более года и, по слухам, около шести месяцев назад тайно сыграла свадьбу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в 2019 году российские зрители назвали Александру Бортич самой красивой актрисой в возрасте до 30 лет.

Читайте также

+22° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 41%
73.78
0.14 86.83
-0.34
ТОП-5 знаков зодиака, которые могут разбогатеть до начала осени

Последние новости

17:22
Рогозин предложил раскрашивать ракеты хохломой и гжелью
17:16
Астролог рассказала, в каком возрасте разным знакам зодиака лучше заводить семью
17:03
Джигурда проиграл суд по делу о «драке в казино» со Сталиным и Брежневым
16:54
Видео: самолет разбился во время выполнения пилотажной фигуры «бочка»
16:54
В Петербурге почтили память Анатолия Собчака
16:51
Звезда фильма «Я худею» Саша Бортич тайно родила ребенка?

Сейчас читают

Как при помощи кольца привлечь богатство, удачу и найти любовь? — совет хироманта
ТОП-5 знаков зодиака, которые могут разбогатеть до начала осени
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок