Россияне выбрали самую сексуальную актрису в стране — видео

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Шведский бьюти-бренд провел опрос среди российских зрителей.

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Фото, видео: Пятый канал, © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Названо имя самой сексуальной российской актрисы. Исследование провели специалисты из шведской Научно-исследовательской Лаборатории бренда Foreo.

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Эксперты опросили 1123 респондентов в возрасте от 30 лет. Кандидаток на звание самой красивой актрисы специалисты поделили на три возрастные категории. Также участницы бились за звание самой сексуальной женщины российского кино — в этой номинации уверенную победу одержала Паулина Андреева.

Среди актрис до 30 лет самой красивой россияне назвали звезду фильма «Я худею» Александру Бортич. В категории от 30 до 40 лет неоспоримым лидером стала Анна Чиповская, а среди артисток старше 40 наибольшей красотой, уверен российский зритель, обладает Рената Литвинова.

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Ранее 5-tv.ru писал о том, что актриса Виктория Толстоганова поразила фанатов своей красотой на фото без макияжа.

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