Видео: мощное наводнение сносит стадо коров и буйволов в Пакистане

В Пакистане непрекращающиеся сильные ливни и наводнения нанесли огромный урон различным районам страны. Жертвами стихии за последние трое суток стали по меньшей мере 64 человека, десятки пострадали, сообщает «Синьхуа» со ссылкой на пакистанское Национальное управление по борьбе с последствиями стихийных бедствий.

Водные потоки снесли несколько мостов, сотни домов оказались разрушены, во многих населенных пунктах нарушено транспортное сообщение.

Очевидцы выкладывают в сеть кадры разгула мощной стихии. Наводнение не пощадило даже крупный рогатый скот. На одном из видео, опубликованном на YouTube, видно, как коровы и буйволы, захваченные бурлящим грязевым потоком, несутся в неизвестном направлении.

В настоящий момент проводится эвакуация местных жителей, в пострадавших от стихийных бедствий районах работают спасатели и медики.

Ранее 5-tv.ru сообщал о мощном наводнении в Греции.