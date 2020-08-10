В Греции 40-градусная жара сменилась ливнями, которые в ряде регионов вызвали мощное наводнение. Особенно тяжелая ситуация - на острове Эвбея. Всего за несколько часов там выпало около четырехсот миллиметров осадков. Улицы буквально ушли под воду. Жертвами стихии стали уже семь человек. Еще один местный житель пропал без вести.

В особо пострадавших регионах ведется эвакуация населения. Спасатели на вертолетах вывезли более 40 человек. Власти Греции заявили, что наводнение стало полной неожиданностью. И все из-за ошибки синоптиков. По прогнозу в регионе должны были пройти кратковременные дожди.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мощные ливни обрушились и на индийский Мумбаи. Всего за сутки там выпала половина месячной нормы осадков.