Мощное наводнение накрыло Грецию — видео

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На смену жаре в стране пришли проливные ливни.

Фото, видео: Sotiris Dimitropoulos/Eurokinissi via REUTERS, 5-tv.ru

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Погода

В Греции 40-градусная жара сменилась ливнями, которые в ряде регионов вызвали мощное наводнение. Особенно тяжелая ситуация - на острове Эвбея. Всего за несколько часов там выпало около четырехсот миллиметров осадков. Улицы буквально ушли под воду. Жертвами стихии стали уже семь человек. Еще один местный житель пропал без вести. 

В особо пострадавших регионах ведется эвакуация населения. Спасатели на вертолетах вывезли более 40 человек. Власти Греции заявили, что наводнение стало полной неожиданностью. И все из-за ошибки синоптиков. По прогнозу в регионе должны были пройти кратковременные дожди.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мощные ливни обрушились и на индийский Мумбаи. Всего за сутки там выпала половина месячной нормы осадков. 

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