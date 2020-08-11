Подсчитаны настоящие доходы певицы Пелагеи, которая судится с Телегиным

В Никулинском суде Москвы 11 августа продолжится слушание дела о разводе певицы Пелагеи и нападающего ХК ЦСКА Ивана Телегина. Бывшим супругам предстоит не только прийти к консенсусу по поводу алиментов и имущества, но и поделить деньги на счетах хоккеиста, которые, как считает его бывшая жена, тоже были нажиты совместно. Примечательно, что на банковских счетах самой Пелагеи, по данным сайта KP.RU, пусто, хотя она регулярно входит в списки самых богатых звезд российского шоу-бизнеса и зарабатывает больше Телегина. Однако издание сумело подсчитать доходы певицы.

Оказалось, что собственное ИП (так артисты легализуют доходы от выступлений и рекламы) Пелагея зарегистрировала лишь в марте 2020 года, все предыдущие годы все ее финансовые дела вела мать Светлана Ханова.

Она является и директором, и худруком группы «Пелагея» заключает все договора с заказчиками и получает денежные переводы. С 2016 года, по информации издания только на госконтрактах ИП Ханова заработала около восьми миллионов рублей. Только 50-минтутное выступление певицы и ее коллектива накануне 8 марта в Калининградской области принесло почти два миллиона рублей.

В прошлом году Пелагея дала 35 концертов в рамках гастрольного тура, годом ранее — около 20, не считая корпоративов, за которые артистка получает по 25 тысяч евро (больше двух миллионов рублей).

Кроме того, приличные доходы приносит участие в шоу «Голос» — от 50 тысяч евро за сезон. А в прошлом году Пелагея была наставницей и в проекте «Голос. Дети», и в шоу «Голос. 60+». И при этом певица, получается, не имела постоянного официального заработка.

Как рассказал газете звездный промоутер Сергей Лавров, на популярных артистах, билеты на которых разлетаются как горячие пирожки, организаторы кассовых концертов обычно зарабатывают гораздо больше самих звезд. Это быстро поняла мама Пелагеи и первая в России начала делать все сама.

«Нанимает проверенное концертное агентство, которому платит 10% за услуги (это раньше, теперь уже 5%), а себе забирает всю кассу. Поэтому и расходник Пелагеи всегда ужимали: деньги-то свои. На гастролях она никогда не шиковала: в роскошных отелях не жила, на лимузинах не каталась. Тихонько приехала, собрала мешок денег — где-то три миллиона, где-то семь — и до свиданья! Все тихо, без пафоса, поэтому и слухов о ее богатстве никогда не было», — пояснил Лавров.

Что касается доходов бывшего супруга певицы, то, по данным издания, они серьезно уменьшились. Во всех клубах КХЛ с нового сезона введен полоток зарплат, и с Иваном Телегиным, как и с другими игроками ЦСКА переподписал контракт. В результате в следующем сезоне хоккеист подучит 40 миллионов рублей — против прошлогодних 65 миллионов.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Пелагея и Иван Телегин прожили вместе четыре года, в 2017 году у пары родилась дочь Таисия. О расставании звезд стало известно перед самым новым годом. Бракоразводный процесс проходит тяжело и сопровождается скандалами — недавно подруга Пелагеи рассказывала об анонимных угрозах в адрес певицы.