Путин поручил поручил привить от гриппа и COVID-19 до 60% россиян

Президент России Владимир Путин приказал кабинету министров обеспечить финансирование вакцинации от гриппа и COVID-19 после государственной регистрации вакцин. Соответствующий документ размещен на официальном сайте Кремля.

Отмечается, что от гриппа должны быть привиты до 60% населения страны и до 75% — из группы риска. В соответствии с поручением, вакцинация россиян должна осуществляться на бесплатной основе и без очереди.

Также правительство обязано контролировать объемы производства и достаточное количество поставок медикаментов на рынок для лечения ОРВИ и коронавируса в осенне-зимний период 2020-2021.

Кроме того, Путин поручил сохранить резерв коек в больницах для лечения инфицированных COVID-19 в осенне-зимнем эпидемическом сезоне 2020–2021 годов. При этом необходимо предусмотреть возможность их дополнительного развертывания, отмечается в документе.

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