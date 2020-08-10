Путин поручил поручил привить от гриппа и COVID-19 до 60% россиян

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Молодцова Анна
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Глава государства поручил правительству обеспечить финансирование вакцинации в полном объеме.

Путин поручил поручил привить от гриппа и COVID-19 до 60% россиян

Фото: www.globallookpress.com /Andre Lucas

Президент России Владимир Путин приказал кабинету министров обеспечить финансирование вакцинации от гриппа и COVID-19 после государственной регистрации вакцин. Соответствующий документ размещен на официальном сайте Кремля.

Отмечается, что от гриппа должны быть привиты до 60% населения страны и до 75% — из группы риска. В соответствии с поручением, вакцинация россиян должна осуществляться на бесплатной основе и без очереди.

Также правительство обязано контролировать объемы производства и достаточное количество поставок медикаментов на рынок для лечения ОРВИ и коронавируса в осенне-зимний период 2020-2021.

Кроме того, Путин поручил сохранить резерв коек в больницах для лечения инфицированных COVID-19 в осенне-зимнем эпидемическом сезоне 2020–2021 годов. При этом необходимо предусмотреть возможность их дополнительного развертывания, отмечается в документе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в России готовятся к новому эпидсезону.

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