Персональные данные россиян защитят на законодательном уровне
Соответствующее распоряжение дал президент РФ Владимир Путин.
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Фото, видео: ТАСС / Евгений Разумный, 5-tv.ru
Защитить персональные данные россиян на фоне активной цифровизации экономики — такое распоряжение Владимир Путин дал главе Роскомнадзора. С Андреем Липовым президент встретился сегодня в Кремле.
«Законом у нас предусмотрено девять составов административных правонарушений в сфере нарушения прав граждан. Пожалуйста, как ваше ведомство выстраивает работу по этому направлению?» — поинтересовался глава государства
«Жалоб много. За прошлый год рост — 20%, 43 тысячи жалоб поступило от граждан. И здесь достаточно много проблем, связанных именно с недостаточно развитым нашим законодательством», — рассказал Липов.
Глава надзорного ведомства предложил увеличить срок давности для преступлений, связанных с неправомерным использованием персональных данных, а также сумму штрафа. Сейчас максимум — 75 тысяч рублей, и это несоизмеримо с ущербом, который несут граждане.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России предложили новые поправки к Федеральному закону «О персональных данных».
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