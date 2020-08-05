Точно инкогнито? В России хотят узаконить обезличивание персональных данных

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Виктория Андреева
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Ранее методы и требования к проведению процедуры были оформлены в приказе Роскомнадзора.

Точно инкогнито? В России хотят узаконить обезличивание персональных данных

Фото: www.globallookpress.com / Ralf-Udo Thiele

В России предложили новые поправки к Федеральному закону «О персональных данных». Речь идет об установлении порядка обезличивания информации — процедуры, после которой будет невозможно определить, какому именно человеку принадлежат те или иные сведения, передают «Известия».

Ранее правительство РФ уже вносило на рассмотрение в Госдуму подобный законопроект. В тексте документа значилось, что обработка информации может вестись в неких «дополнительных» целях в случае, если на то получено согласие. Если же данные будут использовать для статистики или в исследованиях, то их необходимо «очистить».

Однако в документе было досадное упущение: предлагалось, что порядок, требования и методы обезличивания впоследствии установит Роскомнадзор. А это значит, что в принципе такие меры будет легко нарушить, а ответственности за это — никакой.

Учитывая этот пробел, рабочая группа «Нормативное регулирование» АНО «Цифровая экономика» выступила с инициативой закрепить данные положения в законе. Так риск нарушить «процедуру» будет минимальным, а проекты искусственного интеллекта и big data будут развиваться без ограничений.

«Принято решение дополнительно проработать законопроект ко второму чтению в Госдуме. В том числе нужно решить вопросы оборота обезличенных данных, запрета на обратный процесс, то есть исключить возможность заново связывать информацию с гражданином и ввести ответственность за нарушение этого правила», — пояснил заместитель гендиректора, директор по направлению «Нормативное регулирование» АНО «Цифровая экономика» Дмитрий Тер-Степанов в интервью «Известиям».

По мнению эксперта, только если все эти постулаты будут закреплены в законе удастся полностью обеспечить соблюдение прав человека на защиту личных сведений на каждом этапе обработки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России запустили сервис, отменяющий «зарплатное рабство».

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