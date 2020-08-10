«Надеюсь, это произойдет в течение часа»: Захарова об освобождении журналиста Пегова

В МИД РФ выразили надежду, что ситуация с задержанным в ходе протестов в Белоруссии российским журналистом Семеном Пеговым разрешится в течение часа. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, для разрешения конфликта была проделана колоссальная работа, поэтому другого результата быть просто не может.

«Мы ожидаем, и это не просто ожидание, это работа была с белорусской стороной… В самое ближайшее время [можно говорить] о позитивной динамике и даже о разрешении данного вопроса. <…> Работа была проделана очень большая! Я надеюсь, что это произойдет в течение часа, ситуация будет разрешена», — заявила Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

Дипломат особо подчеркнула, что, к сожалению, не может дать такого же прогноза по ситуации с другими задержанными в Белоруссии российскими корреспондентами. Однако, по ее словам, контроль за всем осуществляет лично министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Мы работаем, еще раз говорю, на этом направлении постоянно», — отметила Мария Захарова.

В понедельник, 10 августа, издание Daily Storm сообщило об избиении и задержании белорусскими правоохранителями во время протестных акции в Минске штатных журналистов, а также корреспондента «Медузы» Максима Солопова и автора проекта WarGonzo, внештатный журналист РЕН ТВ Семена Пегова.

Днем ранее в Минске были задержаны еще трое представителей российских СМИ. Официальной причиной было названо отсутствие аккредитации для ведения репортажа с выборов президента республики. В результате «нарушители режима» были высланы из страны с последующим запретом на въезд на протяжение пяти лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стало известно местонахождение журналиста Семена Пегова, задержанного во время протестов в Белоруссии.