Посольство РФ: местонахождение российского журналиста Семена Пегова установлено

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Светлана Шевченко
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Руководитель проекта WarGonzo и внештатный журналист РЕН ТВ пропал ночью в Минске во время работы на протестных акциях.

В посольстве РФ в Белоруссии сообщили, что местонахождение руководителя проекта WarGonzo и внештатного журналиста РЕН ТВ Семена Пегова установлено.

«Как нам стало известно, Пегов в настоящее время находится в центре изоляции правонарушителей в Минске. Он есть в списке задержанных», — заявил в интервью РИА Новости пресс-секретарь российской дипмиссии Алексей Маскалев.

Семен Пегов перестал выходить на связь сегодня ночью. Позднее один из местных порталов опубликовал в сети видео жесткого задержания известного военкора. На кадрах видно, как его бессознательное тело оттаскивает один из сотрудников ОМОНа. Позднее стало известно, что его загрузили в автозак и увезли.

Также в СМИ проходила информация о задержании в Минске во время протестов девушки-стрингера российского видеоагентства Ruptly. Предварительно известно, что она находится в изоляторе и с ней нет связи.

Во время открытия избирательных участков были задержаны еще два стрингера агентства, а также трое журналистов российского телеканала «Дождь». Позднее, троих россиян выпроводили обратно в Москву с запретом на въезд на пять лет.

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