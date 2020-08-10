Посольство РФ: местонахождение российского журналиста Семена Пегова установлено

В посольстве РФ в Белоруссии сообщили, что местонахождение руководителя проекта WarGonzo и внештатного журналиста РЕН ТВ Семена Пегова установлено.

«Как нам стало известно, Пегов в настоящее время находится в центре изоляции правонарушителей в Минске. Он есть в списке задержанных», — заявил в интервью РИА Новости пресс-секретарь российской дипмиссии Алексей Маскалев.

Семен Пегов перестал выходить на связь сегодня ночью. Позднее один из местных порталов опубликовал в сети видео жесткого задержания известного военкора. На кадрах видно, как его бессознательное тело оттаскивает один из сотрудников ОМОНа. Позднее стало известно, что его загрузили в автозак и увезли.

Также в СМИ проходила информация о задержании в Минске во время протестов девушки-стрингера российского видеоагентства Ruptly. Предварительно известно, что она находится в изоляторе и с ней нет связи.

Во время открытия избирательных участков были задержаны еще два стрингера агентства, а также трое журналистов российского телеканала «Дождь». Позднее, троих россиян выпроводили обратно в Москву с запретом на въезд на пять лет.