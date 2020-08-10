КГБ Белоруссии отчиталось об успешном предотвращении покушения на Тихановскую

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Светлана Александрова
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Спецслужбы перехватили потенциально опасное сообщение в интернете и отправили в объединенный штаб оппозиции более 100 своих сотрудников.

КГБ Белоруссии отчиталось об успешном предотвращении покушения на Тихановскую

Фото: РИА Новости / Илья Питалев

Глава КГБ Белоруссии заявил, что его ведомство предотвратило покушение на кандидата в президенты страны Светлану Тихановскую, сообщает ФАН. По словам Валерия Вакульчика, в день выборов из объединенного штаба оппозиции поступила информация, что они опасаются провокаций и покушения на жизнь Тихановской. Кроме того, МВД Белоруссии в рамках борьбы с экстремизмом перехватило сообщение, в котором говорилось о необходимости «сакральной жертвы». Сотрудники КГБ уже вычислили отправителя и в ближайшее время он будет задержан.

«Следует отметить, что мы со всей серьезностью отнеслись к этой информации. В соответствии с поручением главы государства мною было принято решение о выделении 120 подготовленных сотрудников для организации охраны объединенного штаба. Они старались не привлекать внимания, но их присутствие было очевидно», — пояснил Вакульчик.

Ранее 5-tv.ru писал, что на выборах президента Белоруссии, которые состоялись в воскресенье, 9 августа, по предварительным данным ЦИК, лидирует Александр Лукашенко с более чем 80% голосов. Однако Светлана Тихановская, набирающая чуть меньше 10% голосов, считает победителем президентской гонки себя и намерена опротестовать результаты выборов, как только они будут официально обнародованы.

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