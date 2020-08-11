Рыбаки спасли пилота гидроплана, рухнувшего под Архангельском — фото

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Авиакатастрофа произошла на озере Лахта.

Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Александра Мудрац, 5-tv.ru

Под Архангельском на озере Лахта упал в воду частный гидроплан. Машина рухнула при взлете. На борту находились 37-летний пилот и его спутница. Девушка не пострадала, а вот мужчина получил серьезные травмы - резаные раны ног, перелом ребер.

Его спасли местные рыбаки: заметив ЧП, они подплыли к гидроплану на моторке и оказали мужчине первую помощь. Прибывшим пожарным удалось подцепить самолет тросом и вытянуть машину на берег.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Калужской области разбираются в причинах крушения легкомоторного самолета — пилот погиб.

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