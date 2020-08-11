«До анорексии — один шаг!» — жена внука Пугачевой напугала фанатов своей худобой
Жена Никиты Преснякова устроила фотосессию на отдыхе в Сочи.
Фото: Instagram @alenaakrasnova
Модель Алена Краснова, жена старшего внука Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой Никиты Преснякова, славится хорошей фигурой. Однако новые фото, сделанные сочинским фотографом и выложенные девушкой в Instagram, откровенно напугали ее фанатов.
«Цвет или ч/б?» — спросила у 137 тысяч подписчиков своей страницы Краснова.
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Две одинаковые фотографии в разной обработке в основном понравились поклонникам, часть из которых стали соревноваться в комментариях, какая же лучше.
«Мне цветная больше нравится»;
«Ч/б!»;
«И то, и другое!» — быстро отписались они.
А вот ряд пользователей насторожила излишняя худоба и болезненная стройность Красновой.
«Алена, вы очень красивая, но, по-моему, уже до анорексии — один шаг! Вы посмотрите, у вас уже тазобедренные кости оголяются!» — написала ей одна из неравнодушных поклонниц.
Алена на это никак не отреагировала. Она любит подобные фотосессии и часто устраивает съемки такого рода. На странице фотографа можно посмотреть и на другие фото с Аленой Красновой, сделанные в Белых скалах.
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Ранее 5-tv.ru писал, когда Алле Пугачевой предсказали стать прабабушкой.
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