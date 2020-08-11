Модель Алена Краснова, жена старшего внука Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой Никиты Преснякова, славится хорошей фигурой. Однако новые фото, сделанные сочинским фотографом и выложенные девушкой в Instagram, откровенно напугали ее фанатов.

«Цвет или ч/б?» — спросила у 137 тысяч подписчиков своей страницы Краснова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alena Presnyakova (@alenaakrasnova) 10 Авг 2020 в 2:10 PDT

Две одинаковые фотографии в разной обработке в основном понравились поклонникам, часть из которых стали соревноваться в комментариях, какая же лучше.

«Мне цветная больше нравится»;

«Ч/б!»;

«И то, и другое!» — быстро отписались они.

А вот ряд пользователей насторожила излишняя худоба и болезненная стройность Красновой.

«Алена, вы очень красивая, но, по-моему, уже до анорексии — один шаг! Вы посмотрите, у вас уже тазобедренные кости оголяются!» — написала ей одна из неравнодушных поклонниц.

Алена на это никак не отреагировала. Она любит подобные фотосессии и часто устраивает съемки такого рода. На странице фотографа можно посмотреть и на другие фото с Аленой Красновой, сделанные в Белых скалах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Фотограф Сочи Москва (@oksanazhuk_) 9 Авг 2020 в 11:15 PDT

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