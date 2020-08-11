«Коллективное помешательство»: Власти Канн о сообщениях о стрельбе

Во французских Каннах этой ночью случилось "коллективное помешательство". Так власти города назвали массовую панику после сообщений в соцсетях о стрельбе возле одного из ресторанов. Все произошло после того, как неизвестный начал кричать о выстрелах. Посетители заведения тут же бросились на пол, а прохожие на улице стали с криком разбегаться.

Между тем район перекрыли. Как сообщили в мэрии Канн, полицейские досконально все проверили и злоумышленника не обнаружили. Власти курорта также призвали местных жителей удалить ложную информацию из соцсетей и не верить слухам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп подтвердил стрельбу возле Белого дома во время пресс-конференции.