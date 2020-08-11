Трамп подтвердил стрельбу возле Белого дома во время пресс-конференции
Американский президент поблагодарил Секретную службу, не позволившую вывести ситуацию из-под контроля.
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Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин, T.me @rt_russian
Президент США Дональд Трамп резко прервал конференцию, состоявшуюся в Белом доме. Позже выяснилось, что причиной такого решения стала стрельба, произошедшая неподалеку от официальной резиденции американского лидера. Секретная служба оперативно отреагировала на ситуацию и подстрелила нарушителя общественного порядка, пишет ТАСС.
«Произошла стрельба за пределами Белого дома, (ситуация - Прим.ред.) под контролем. Спасибо Секретной службе за то, что делает очень эффективную работу», — подтвердил глава Соединенных Штатов случившееся.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Трамп захотел увековечить свой профиль на горе Рашмор.
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