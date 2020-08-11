Трамп подтвердил стрельбу возле Белого дома во время пресс-конференции

Президент США Дональд Трамп резко прервал конференцию, состоявшуюся в Белом доме. Позже выяснилось, что причиной такого решения стала стрельба, произошедшая неподалеку от официальной резиденции американского лидера. Секретная служба оперативно отреагировала на ситуацию и подстрелила нарушителя общественного порядка, пишет ТАСС.

«Произошла стрельба за пределами Белого дома, (ситуация - Прим.ред.) под контролем. Спасибо Секретной службе за то, что делает очень эффективную работу», — подтвердил глава Соединенных Штатов случившееся.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Трамп захотел увековечить свой профиль на горе Рашмор.