Трамп подтвердил стрельбу возле Белого дома во время пресс-конференции

|
Карина Бернтгольц
35

Американский президент поблагодарил Секретную службу, не позволившую вывести ситуацию из-под контроля.

Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин, T.me @rt_russian

Президент США Дональд Трамп резко прервал конференцию, состоявшуюся в Белом доме. Позже выяснилось, что причиной такого решения стала стрельба, произошедшая неподалеку от официальной резиденции американского лидера. Секретная служба оперативно отреагировала на ситуацию и подстрелила нарушителя общественного порядка, пишет ТАСС. 

«Произошла стрельба за пределами Белого дома, (ситуация - Прим.ред.) под контролем. Спасибо Секретной службе за то, что делает очень эффективную работу», — подтвердил глава Соединенных Штатов случившееся.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Трамп захотел увековечить свой профиль на горе Рашмор. 

Читайте также

+18° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
73.78
0.14 86.83
-0.34
ТОП-5 знаков зодиака, которые могут разбогатеть до начала осени

Последние новости

2:40
Похудела или «отфотошопилась»? Фанаты не узнали Рудковскую на новых фото
2:28
В России хотят увеличить выплаты родителям на детей от трех до семи лет
2:08
Двое детей и один взрослый погибли при пожаре в Самаре
1:45
Захарова пословицей прокомментировала поведение Лукашенко по отношению к РФ
1:24
Трамп подтвердил стрельбу возле Белого дома во время пресс-конференции
1:21
На смену Брэду Питту: Анджелину Джоли заподозрили в новом романе

Сейчас читают

«Ад адский»: экс-фигуристка Степанова рассказала о методах работы Тутберидзе
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок